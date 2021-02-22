Котировки акций Salesforce могут вырасти на 28% в течение года - "Финам"

Котировки акций Salesforce.com Inc. могут вырасти на 28% в течение года - до $287 за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Финам".

Эксперты отмечают, что инвестиции в информационные и коммуникационные технологии выглядят привлекательно на фоне глобальной цифровизации, и акции Salesforce.com Inc. перспективны для покупки.

Salesforce.com Inc. - одна из крупных американских компаний, работающих на облачном рынке. За год ее акции выросли на 24%. Основным драйвером их роста, указывают аналитики, стало включение компании в индекс Dow Jones Industrial Average в августе 2020 года. Рынок также обсуждал новость о покупке компанией бизнес-мессенджера Slack за $27,7 млрд.

Капитализация Salesforce.com Inc. составляет $206 млрд.

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