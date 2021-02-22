Краткосрочный потенциал роста котировок акций Discovery ограничен - "Фридом Финанс"

Краткосрочный потенциал роста котировок акций Discovery Inc. сильно ограничен, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

Эксперт рекомендует обратить внимание на отчет компании Discovery Inc. в понедельник: выручка, по прогнозам, снизится на 2% г/г (до $2,83 млрд); скорректированный EPS может снизиться с прошлогодних $0,98 до $0,71. В центре внимания будут находиться комментарии менеджмента о росте аудитории стриминг-сервиса discovery+, который был запущен в США 4 января 2021 года.

"Инвесторы возлагают большие надежды на успех этого сервиса, и акции компании выросли уже на 105% за последние 3 месяца. Краткосрочный потенциал роста котировок акций сильно ограничен", - отмечает Денисламов в своем комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.