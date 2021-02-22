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22 февраля 2021 года 15:06
Индекс S&P 500, вероятно, будет снижаться на торгах в понедельник - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, вероятно, будет склонен к снижению и протестирует уровень 3860 пунктов в понедельник, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, верхняя граница которого все еще ограничивает потенциал роста индекса широкого рынка. Обращаем внимание на локальный паттерн "голова и плечи", который начал формироваться в пятницу. Эта фигура технического анализа вкупе с "медвежьей" дивергенцией по индикатору RSI способна привести к краткосрочной коррекции", - отмечает эксперт. Мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику в понедельник, констатирует Денисламов. "В центре внимания инвесторов остается влияние роста доходности по трежерис на относительную инвестиционную привлекательность фондового рынка. На наш взгляд, доходности должны подняться намного выше, чтобы этот фактор в одиночку был способен привести к существенной коррекции по акциям. Тем не менее краткосрочное снижение вполне вероятно из-за технических факторов", - пишет он. Позитивные факторы, способствующие сохранению более долгосрочного восходящего тренда, все еще значительно перевешивают факторы риска, считает аналитик "Фридом Финанс". Одним из главных поводов для сохранения оптимизма остается снижение заболеваемости COVID-19 в США, а также сокращение числа фатальных случаев и числа госпитализированных больных. Другим позитивным фактором, по мнению Денисламова, остаются перспективы принятия пакета фискальных стимулов. Кроме того, отмечает он, предстоящая неделя будет насыщенной квартальными отчетами, сезон которых близится к завершению. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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