Возможно укрепление рубля на среднесрочном горизонте - BCS Express

Возможно укрепление курса российской валюты на среднесрочном горизонте, говорится в комментарии BCS Express.

Российский рубль начал текущую неделю с ослабления к двум ключевым иностранным валютам, доллару США и евро, несмотря на позитивную динамику цен на нефть и индекса ОФЗ RGBI, отмечают аналитики инвесткомпании. Индекс доллара США в понедельник укрепляется, оказывая давление на курсы валют развивающихся рынков, в том числе на российский рубль, в то время как участники рынка продолжают взвешивать ухудшение прогнозов по рублевой инфляции от Банка России.

"Валютная пара USD/RUB продолжает развивать отскок, зарождение которого можно было наблюдать на прошлой неделе. Техническая картина указывает на сохранение потенциала для роста котировок в район 76-76,5 руб./$1. При этом стоит помнить, что статистически мы входим в сезонно благоприятный для рубля период - в период с февраля по апрель российская валюта укреплялась в 60% случаев, поэтому списывать со счетов вероятность укрепления российской валюты на среднесрочном горизонте не стоит", -указывают эксперты BCS Express.

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