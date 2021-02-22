Рубль, скорее всего, сможет укрепиться до 73 руб./$1 к середине 2021 года - BCS GM

Курс рубля к доллару, скорее всего, сможет укрепиться к середине текущего года до 73 руб./$1, а к концу - до 69-71 руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

Потенциально даже небольшое улучшение в области геополитики способно оказать довольно мощное позитивное влияние на курс рубля, конечно, при условии, что на рынке нефти не произойдет серьезной коррекции, отмечает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров. В случае отказа ЕС от введения новых антироссийских санкций или при их мягком варианте российский рынок и валюта могут получить драйвер роста - возможно, это будет видно уже на предстоящей неделе, указывает Тихомиров.

"Свои долгосрочные прогнозы не меняем: ожидаем, что к середине текущего года курс рубля может укрепиться до 73 руб./$1, а к концу - до 69-71 руб./$1. По нашему базовому прогнозу, ставка ЦБ останется неизменной в течение года на уровне 4,25%", - пишет эксперт.

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