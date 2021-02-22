Индекс Мосбиржи откроет торги ростом на 0,1-0,4% в понедельник - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник ростом на 0,1-0,4%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3450-3460 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3440, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3480, 3500 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании новых внешних сигналов для направленного движения", - прогнозирует Манжос.

Выхода значимых для российского фондового рынка внешних макроэкономических показателей в понедельник не ожидается, отмечает эксперт инвесткомпании, поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США.

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