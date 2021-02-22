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22 февраля 2021 года 09:17
Возможно замедление роста доходностей ОФЗ на текущей неделе - BCS Express
Возможно замедление роста доходностей ОФЗ на текущей неделе, говорится в комментарии BCS Express. "На рынке облигаций всю предыдущую неделю наблюдался рост доходностей (снижение котировок). Индекс ОФЗ (RGBI) с начала текущего месяца снизился уже на 1,75%. На грядущей неделе тенденция может замедлиться, но разворота ждать пока не стоит", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Аналитик считает, что причиной распродаж стала смена риторики регулятора: если ранее ЦБ допускал, пусть и небольшую, но возможность еще одного шага снижения ставки, то теперь речь идет уже о сроках ее повышения. В качестве ориентира для уровня ключевой ставки ЦБ использует уровень инфляции. С начала года она ускоряется и составляет 5,3% (по последним данным Росстата). Ожидается, что в конце февраля-начале марта будет пройден пик по инфляции (около 5,5%), после чего темпы роста цен замедлятся. Этот момент может стать разворотным для рынка облигаций, указывает Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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