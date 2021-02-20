Акции Walмart, Macy's и Moderna будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции Walmart, Macy's и Moderna будут интересны на следующей неделе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Оксаны Холоденко.

Компания Walmart Inc. опубликовала квартальные результаты в четверг. Акции упали на 6% после публикации отчетности хуже консенсус-оценки аналитиков и слабого финансового прогноза. "Котировка на пятницу - $138,3. В районе $134 по бумагам проходит уровень поддержки. Исходя из этого от зоны $134-128 возрастет вероятность отскока", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Ритейлер Macy's Inc. представит отчетность во вторник, до открытия американских бирж. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает 94%-е падение прибыли на акцию относительно аналогичного периода прошлого года. "Бумаги начали отскакивать от уровня поддержки $14. Котировка на пятницу - $15. В случае позитивных сюрпризов после публикации релиза ближайшее сопротивление - $16", - указывает Холоденко.

Биофармацевтическая компания Moderna Inc. представит квартальную отчетность в четверг, до открытия американских бирж. "Котировка - $175. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $171. Бумаги находятся на сопротивлении. В случае особо позитивных сюрпризов после публикации отчетности высока вероятность выброса акций в район $200. В негативном случае возможен откат в район $150", - полагает аналитик BCS Express.

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