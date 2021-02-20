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20 февраля 2021 года 18:23
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,9-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,9-75,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта подрастает к доллару и евро на фоне позитивного закрытия мировых рынков накануне и ослабления санкционных рисков. Администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку - 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке. Нефтяные котировки снижаются на информации о восстановлении добычи сырья в США после снежного коллапса, однако неизвестно, сколько времени займет этот процесс. Кроме того, ряд стран ОПЕК+ намерены увеличить добычу нефти с апреля текущего года, о чем, вероятно, будет объявлено в начале марта, на очередном заседании организации", - отмечает Тузов. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть мари Brent снизилась на 1,6% и составила 62,91 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI уменьшилась на 2,1% и составила 59,24 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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