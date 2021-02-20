Роснефть остается фаворитом в нефтегазовом секторе - "Атон"

"Роснефть" остается фаворитом аналитиков "Атона" в нефтегазовом секторе, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания "Роснефть" остается нашим фаворитом в нефтегазовом секторе, поскольку мы ожидаем, что рынок постепенно начинает закладывать в оценку компании ЧПС Восток Ойл (наша консервативная оценка ЧПС составляет $70 млрд, а сделка с Trafigura предполагает ЧПС на уровне $85 млрд). Как и в случае других российских нефтегазовых компаний, финансовые результаты "Роснефти" будут поддержаны улучшившейся макроэкономической конъюнктурой, но "Роснефть" меньше пострадает от изменений в налогообложении, которые вступили в силу в январе 2021 (по текущим ценам и курсу рубля ($60/барр. и 73 руб./долл.) мы прогнозируем рост EBITDA в 2021П "Роснефти" на 55% г/г. В настоящее время "Роснефть" торгуется с мультипликатором 5.1х EV/EBITDA на 2021П против 4,8х у российских нефтяных компаний", - отмечают эксперты "Атона" Анна Бутко и Мария Федорова.

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