Walmart исчерпал положительный эффект от пандемии - "Фридом Финанс"

Walmart уже практически исчерпал положительный эффект от пандемии, и по мере снятия карантинных ограничений выручка компании и сопоставимые продажи замедлят рост, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Мы считаем, что Walmart уже практически исчерпал положительный эффект от пандемии и по мере снятия карантинных ограничений выручка и сопоставимые продажи замедлят рост. В то же время Walmart - это зрелая и диверсифицированная компания, которая стабильно генерирует денежный поток, который будет использоваться для обратного выкупа акций. Наша целевая цена по акциям Walmart - $160", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Выручка Walmart Inc. за IV квартал 2020 года увеличилась на 7,3% г/г, до $152,08 млрд, что превысило общерыночный прогноз на $2,5 млрд, указывается в комментарии "Фридом Финанс". Операционная прибыль оказалась хуже ожиданий и составила $5,5 млрд, рентабельность по ней сократилась до 3,6%. Чистая прибыль тоже недотянула до прогнозов, остановившись на отметке $3,9 млрд, с рентабельностью до 2,6%. Прибыль на акцию увеличилась на незначительный 1% г/г, составив $1,39.

Скорректированная операционная прибыль в постоянной валюте снизилась на 3,2%, ввиду дополнительных расходов, обусловленных фактором пандемии, а также в связи с решением компании выплатить льготы по налогу на недвижимость в Великобритании. Эксперты подчеркивают, что дополнительные расходы, связанные с COVID-19, в размере около $1,1 млрд были частично компенсированы сокращением издержек из-за реструктуризации бизнеса.

"Сопоставимые продажи увеличились на 8,6% г/г, что превысило темпы роста прошлого года в 4,5 раза. Компания наращивает объемы онлайн-торговли: доля интернет-продаж превысила 6% от объемов всей выручки. В этом сегменте показатель увеличился на 69% г/г, однако рост замедлился по сравнению с 79% за третий квартал. Идет продолжение тренда на уменьшение частоты покупок: количество транзакций упало на 10,9% г/г. Покупатели стали реже совершать покупки, но средний чек увеличился на 22%. Компания недавно предложила клиентам подписку Walmart+, предполагающую льготные условия доставки и предоставляющую скидки на ряд продуктов. Годовая подписка стоит $98, что на $21 меньше, чем сервис Prime Amazon", - отмечается в комментарии инвесткомпании.

Менеджмент Walmart рассчитывает, что годовые продажи и рост прибыли замедлятся по мере того, как она реинвестирует в свой бизнес и с завершением карантинных ограничений, стимулировавших потребителей закупать товары впрок.

Walmart прогнозирует в 2022 финансовом году замедление скорректированного роста чистых продаж по сравнению с 8,5%, зафиксированных в предыдущем году. Прибыль на акцию, по расчетам самой компании, не изменится или вырастет совсем незначительно, притом что аналитики ожидают ее повышения на 2,2%. Капитальные затраты ретейлер планирует увеличить на 27%, примерно до $14 млрд.

Кроме капитальных затрат на рост выручки и операционной прибыли будет давить увеличение минимальной заработной платы более чем $15 в час, считают эксперты "Фридом Финанс". Число сотрудников Walmart в США превышает 1,5 млн.

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