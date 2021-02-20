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20 февраля 2021 года 15:53
Walmart исчерпал положительный эффект от пандемии - "Фридом Финанс"
Walmart уже практически исчерпал положительный эффект от пандемии, и по мере снятия карантинных ограничений выручка компании и сопоставимые продажи замедлят рост, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Мы считаем, что Walmart уже практически исчерпал положительный эффект от пандемии и по мере снятия карантинных ограничений выручка и сопоставимые продажи замедлят рост. В то же время Walmart - это зрелая и диверсифицированная компания, которая стабильно генерирует денежный поток, который будет использоваться для обратного выкупа акций. Наша целевая цена по акциям Walmart - $160", - отмечают аналитики инвесткомпании. Выручка Walmart Inc. за IV квартал 2020 года увеличилась на 7,3% г/г, до $152,08 млрд, что превысило общерыночный прогноз на $2,5 млрд, указывается в комментарии "Фридом Финанс". Операционная прибыль оказалась хуже ожиданий и составила $5,5 млрд, рентабельность по ней сократилась до 3,6%. Чистая прибыль тоже недотянула до прогнозов, остановившись на отметке $3,9 млрд, с рентабельностью до 2,6%. Прибыль на акцию увеличилась на незначительный 1% г/г, составив $1,39. Скорректированная операционная прибыль в постоянной валюте снизилась на 3,2%, ввиду дополнительных расходов, обусловленных фактором пандемии, а также в связи с решением компании выплатить льготы по налогу на недвижимость в Великобритании. Эксперты подчеркивают, что дополнительные расходы, связанные с COVID-19, в размере около $1,1 млрд были частично компенсированы сокращением издержек из-за реструктуризации бизнеса. "Сопоставимые продажи увеличились на 8,6% г/г, что превысило темпы роста прошлого года в 4,5 раза. Компания наращивает объемы онлайн-торговли: доля интернет-продаж превысила 6% от объемов всей выручки. В этом сегменте показатель увеличился на 69% г/г, однако рост замедлился по сравнению с 79% за третий квартал. Идет продолжение тренда на уменьшение частоты покупок: количество транзакций упало на 10,9% г/г. Покупатели стали реже совершать покупки, но средний чек увеличился на 22%. Компания недавно предложила клиентам подписку Walmart+, предполагающую льготные условия доставки и предоставляющую скидки на ряд продуктов. Годовая подписка стоит $98, что на $21 меньше, чем сервис Prime Amazon", - отмечается в комментарии инвесткомпании. Менеджмент Walmart рассчитывает, что годовые продажи и рост прибыли замедлятся по мере того, как она реинвестирует в свой бизнес и с завершением карантинных ограничений, стимулировавших потребителей закупать товары впрок. Walmart прогнозирует в 2022 финансовом году замедление скорректированного роста чистых продаж по сравнению с 8,5%, зафиксированных в предыдущем году. Прибыль на акцию, по расчетам самой компании, не изменится или вырастет совсем незначительно, притом что аналитики ожидают ее повышения на 2,2%. Капитальные затраты ретейлер планирует увеличить на 27%, примерно до $14 млрд. Кроме капитальных затрат на рост выручки и операционной прибыли будет давить увеличение минимальной заработной платы более чем $15 в час, считают эксперты "Фридом Финанс". Число сотрудников Walmart в США превышает 1,5 млн. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-WALMART-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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