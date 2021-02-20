.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Walmart исчерпал положительный эффект от пандемии - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
20 февраля 2021 года 15:53

Walmart исчерпал положительный эффект от пандемии - "Фридом Финанс"

Walmart уже практически исчерпал положительный эффект от пандемии, и по мере снятия карантинных ограничений выручка компании и сопоставимые продажи замедлят рост, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Мы считаем, что Walmart уже практически исчерпал положительный эффект от пандемии и по мере снятия карантинных ограничений выручка и сопоставимые продажи замедлят рост. В то же время Walmart - это зрелая и диверсифицированная компания, которая стабильно генерирует денежный поток, который будет использоваться для обратного выкупа акций. Наша целевая цена по акциям Walmart - $160", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Выручка Walmart Inc. за IV квартал 2020 года увеличилась на 7,3% г/г, до $152,08 млрд, что превысило общерыночный прогноз на $2,5 млрд, указывается в комментарии "Фридом Финанс". Операционная прибыль оказалась хуже ожиданий и составила $5,5 млрд, рентабельность по ней сократилась до 3,6%. Чистая прибыль тоже недотянула до прогнозов, остановившись на отметке $3,9 млрд, с рентабельностью до 2,6%. Прибыль на акцию увеличилась на незначительный 1% г/г, составив $1,39.

Скорректированная операционная прибыль в постоянной валюте снизилась на 3,2%, ввиду дополнительных расходов, обусловленных фактором пандемии, а также в связи с решением компании выплатить льготы по налогу на недвижимость в Великобритании. Эксперты подчеркивают, что дополнительные расходы, связанные с COVID-19, в размере около $1,1 млрд были частично компенсированы сокращением издержек из-за реструктуризации бизнеса.

"Сопоставимые продажи увеличились на 8,6% г/г, что превысило темпы роста прошлого года в 4,5 раза. Компания наращивает объемы онлайн-торговли: доля интернет-продаж превысила 6% от объемов всей выручки. В этом сегменте показатель увеличился на 69% г/г, однако рост замедлился по сравнению с 79% за третий квартал. Идет продолжение тренда на уменьшение частоты покупок: количество транзакций упало на 10,9% г/г. Покупатели стали реже совершать покупки, но средний чек увеличился на 22%. Компания недавно предложила клиентам подписку Walmart+, предполагающую льготные условия доставки и предоставляющую скидки на ряд продуктов. Годовая подписка стоит $98, что на $21 меньше, чем сервис Prime Amazon", - отмечается в комментарии инвесткомпании.

Менеджмент Walmart рассчитывает, что годовые продажи и рост прибыли замедлятся по мере того, как она реинвестирует в свой бизнес и с завершением карантинных ограничений, стимулировавших потребителей закупать товары впрок.

Walmart прогнозирует в 2022 финансовом году замедление скорректированного роста чистых продаж по сравнению с 8,5%, зафиксированных в предыдущем году. Прибыль на акцию, по расчетам самой компании, не изменится или вырастет совсем незначительно, притом что аналитики ожидают ее повышения на 2,2%. Капитальные затраты ретейлер планирует увеличить на 27%, примерно до $14 млрд.

Кроме капитальных затрат на рост выручки и операционной прибыли будет давить увеличение минимальной заработной платы более чем $15 в час, считают эксперты "Фридом Финанс". Число сотрудников Walmart в США превышает 1,5 млн.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    США-WALMART-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


.
Лента аналитики
20 февраля 2021 года 17:16
Роснефть остается фаворитом в нефтегазовом секторе - "Атон"
"Роснефть" остается фаворитом аналитиков "Атона" в нефтегазовом секторе, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания "Роснефть" остается нашим фаворитом в нефтегазовом секторе, поскольку мы ожидаем, что рынок постепенно начинает закладывать в оценку компании ЧПС Восток Ойл (наша...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 16:32
"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целью $32
"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целью $32 на штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Mail.ru Group представит свои финансовые результаты за 4К и 2020г 4-го марта. Эксперт полагает, что конец года охарактеризовался дальнейшим...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 15:25
Бумаги Ленты, Полюса и ВТБ будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Ленты", "Полюса" и ВТБ на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев напоминает, что на следующей неделе ожидается публикация отчета "Ленты" по МСФО за 2020 г. Финансовые результаты...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 14:43
"Атон" положительно оценивает усиление внимания "Газпром нефти" к добыче газа
Аналитики "Атона" положительно оценивают возрастающий фокус "Газпром нефти" на добычу газа и газового конденсата с учетом того, что существующие перспективы заметного роста добычи нефти компанией ограничиваются, по крайней мере, до 2022, пока действует соглашение ОПЕК+, отмечается в комментарии...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 13:25
Индекс Мосбиржи закончит торги в субботу в диапазоне 3385-3480 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи закончит торги в субботу в диапазоне 3385-3480 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи снизился на фоне умеренно негативной динамики на фондовых площадках США накануне и продолжающейся после достижения нефтью годовых максимумов...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 12:55
Бумаги Норникеля остаются одними из самых перспективных на рынке акций РФ - "Алор Брокер"
Бумаги ГМК "Норильский никель" остаются одними из самых перспективных для покупки на российском рынке акций, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Котировки бумаг "Норникеля" в пятницу обновили исторические максимумы, констатирует эксперт инвесткомпании: неплохо выросли цены на...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 12:31
Котировки акций российских металлургов покажут позитивную динамику в 2021г - "Финам"
Котировки акций российских компаний металлургической отрасли покажут позитивную динамику в текущем году, говорится в аналитическом материале "Финама". Во-первых, металлургическая отрасль, как и весь сырьевой рынок, находится в фазе подъема, отмечают аналитики инвесткомпании. Во-вторых, указывают...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 12:04
Возможно ослабление рубля до 74,5 руб./$1 на следующей неделе - BCS Express
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74,5 руб./$1 на следующей неделе, отмечает в комментарии инвесткомпании эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Сезонный фактор рубля противостоит всплескам геополитической активности западных партнеров. Нисходящая формация основных "поводырей"...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 11:39
Покупка акций IBM интересна для долгосрочных инвестиций - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупка акций International Business Machines (IBM) интересна для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". IBM может продать Watson Health - подразделения медицинского ПО и облачных сервисов, который, по данным Bloomberg, может стоить $10-15 млрд (около 10%...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 11:12
Рубль, вероятно, проведет торги в диапазоне 73,5-74 руб./$1 в субботу - "ЛОКО-Инвест"
Рубль, вероятно, проведет торговую сессию в субботу в диапазоне 73,5-74 руб./$1, предполагает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой. Торги в субботу на локальном валютном рынке будут показательными с точки зрения баланса локальных потоков, считает эксперт. Возможный диапазон для...    читать дальше
.
Страница 1 из 15
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.