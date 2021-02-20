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20 февраля 2021 года 15:25
Бумаги Ленты, Полюса и ВТБ будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Ленты", "Полюса" и ВТБ на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев напоминает, что на следующей неделе ожидается публикация отчета "Ленты" по МСФО за 2020 г. Финансовые результаты ожидаются умеренно позитивными. В фокусе внимания инвесторов будут рентабельность, EBITDA, чистая прибыль. Важным моментом для динамики акций могут стать новости относительно перспектив развития ритейлера, в частности в сегменте e-grocery. Компания показала сильные темпы роста направления в IV квартале и в целом за 2020 г. Если инвесторы получат сигнал, что сильные показатели сохранятся, бумаги могут получить толчок к росту. "Также потенциальными триггерами для котировок могла бы стать информация о планах по дивидендам или возможности запуска программы buyback.Среднесрочная техническая картина в акциях "Ленты" умеренно позитивная. Растущий тренд от мартовских минимумов актуален. Бумаги находятся вблизи неплохой поддержки 250 руб., технические индикаторы на нейтральных позициях. При благоприятном внешнем фоне акции могут оформить очередную волну роста в рамках восходящей тенденции", - указывает Пучкарев. "Полюс" представит 25 февраля финансовые результаты за 2020 г. Ключевые показатели должны быть вблизи рекордных уровней, так как цены на золото оставались сравнительно высокими, полагает аналитик BCS Express. Наиболее важный момент в отчете - EBITDA - от динамики показателя будут зависеть итоговые дивиденды компании по итогам 2020 г. "Техническая картина в акциях "Полюса" умеренно негативная, - считает Пучкарев. - Бумаги движутся в нисходящем тренде на фоне коррекции цен на золото. Однозначных сигналов к смене настроений пока нет. Технические индикаторы допускают более глубокое снижение. Публикация отчета в моменте может привести к оживлению быков в бумаге, однако на полноценный слом тренда рассчитывать не приходится. При достижении уровня 14250 руб. можно рассмотреть формирование спекулятивных коротких позиций". ВТБ первым из российских банков представит финансовые результаты по МСФО за 2020 г. На взгляд эксперта инвесткомпании, самое важное в отчете - чистая прибыль. От нее будет зависеть, на какие дивиденды могут рассчитывать акционеры по итогам года. На текущий момент, исходя из комментариев менеджмента, ожидается 70-75 млрд руб. прибыли за 2020г. Также аналитик BCS Express рекомендует обратить внимание на комиссионные доходы, чистую процентную маржу и динамику резервов. После публикации отчета менеджмент банка может дать комментарии относительно ожиданий по прибыли на 2021 г. и коэффициенту дивидендных выплат. "Ранее в такие моменты волатильность в акциях ВТБ резко возрастала. Техническая картина в бумаге преимущественно нейтральная. Котировки движутся в боковике с нижней границей около 0,0365 руб. Выход отчета может стать драйвером для развития отскока от данного уровня с первой целью на 0,0385 руб.", - прогнозирует Пучкарев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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