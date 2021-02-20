Курс рубля, скорее всего, останется вблизи уровня в 74 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля, скорее всего, останется вблизи уровня в 74 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в субботу растет на неактивном рынке. Санкционные риски несколько ослабли - Госдепартамент США не стал вводить новых санкций против "Северного потока-2", ограничившись продлением уже существующих мер, а по сообщениям СМИ на встрече МИД стран ЕС 22 февраля будут обсуждаться санкции, нацеленные только на конкретных чиновников. Такие точечные санкции окажут локальное и умеренное влияние на рубль. Мы ожидаем, что курс останется вблизи уровня в 74 руб./$1 в ближайшие дни, с локальным ростом до 74,5-74,7 руб./$1 в случае негативных санкционных новостей", - отмечают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.