Котировки акций российских металлургов покажут позитивную динамику в 2021г - "Финам"

Котировки акций российских компаний металлургической отрасли покажут позитивную динамику в текущем году, говорится в аналитическом материале "Финама".

Во-первых, металлургическая отрасль, как и весь сырьевой рынок, находится в фазе подъема, отмечают аналитики инвесткомпании.

Во-вторых, указывают эксперты, российские металлургические компании хорошо интегрированы в сырье, имеют выход на экспортные рынки и поддерживаются развитием внутреннего рынка. Они являются бенефициарами реализации национальных инфраструктурных проектов, предполагающих рост спроса на стальную продукцию. Выход на премиальные внешние рынки в сочетании с доступом к дешевой ресурсной базе обеспечивают высокую рентабельность производства.

В-третьих, обращают внимание в "Финаме", их предыдущий инвестиционный цикл остался в прошлом, а до следующей большой модернизации есть еще несколько лет. Ведущие российские металлургические компании имеют сейчас чрезвычайно низкую долговую нагрузку. Формируемый свободный денежный поток на 100% ежеквартально направляется ими на дивиденды, благодаря чему удается поддерживать высокую дивидендную доходность акций.

Также в инвесткомпании указывают, что капитализация российских металлургов по основным мультипликаторам фундаментально недооценена относительно зарубежных конкурентов.

"Поэтому их бумаги можно брать за основу при формировании инвестиционных портфелей. Они надежны, доходны и обладают потенциалом для дальнейшего роста", - пишут эксперты "Финама".

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