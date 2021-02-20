Возможно ослабление рубля до 74,5 руб./$1 на следующей неделе - BCS Express

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74,5 руб./$1 на следующей неделе, отмечает в комментарии инвесткомпании эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Сезонный фактор рубля противостоит всплескам геополитической активности западных партнеров. Нисходящая формация основных "поводырей" российского финансового рынка может сохраниться и на будущей неделе, тогда в качестве потенциала ослабления рубля можно рассмотреть область 74,5 руб./$1. Оценки по динамике национальной валюты пока неизменны: дальнейшее падение рубля если и состоится, то будет носить скоротечный характер, а фундаментальные основы экономики страны подразумевают среднесрочное укрепление рубля", - пишет аналитик.

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