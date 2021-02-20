Покупка акций IBM интересна для долгосрочных инвестиций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка акций International Business Machines (IBM) интересна для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

IBM может продать Watson Health - подразделения медицинского ПО и облачных сервисов, который, по данным Bloomberg, может стоить $10-15 млрд (около 10% капитализации IBM), отмечают эксперты.

Также аналитики обращают внимание, что ранее IBM объявила о планах выделения бизнеса по аутсорсингу инфраструктурных решений.

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