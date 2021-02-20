Оснований для роста индекса Мосбиржи в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Оснований для продолжения роста индекса Мосбиржи в настоящее время нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"В субботу торги на рынке акций РФ пройдут без внешнего фона. В такие дни обычно определяется истинный настрой рынка. Рискнем предположить, что настрой этот окажется нейтральным: покупать нет поводов, а продавать жалко. Вряд ли по итогам дня мы увидим серьезные изменения в "голубых фишках" и высокие обороты торгов. Однако неудовлетворенный спрос инвесторов вполне может сместиться в малоликвидные акции, где можно ждать "чудес" по отдельным бумагам", - отмечает Антонов.

Эксперт также указывает, что, с технической точки зрения, индекс Мосбиржи вернулся выше отметки 3450 пунктов. "Теперь вроде бы индикатору открыта дорога на покорение исторических максимумов, но такую картину мы видели в последнее время неоднократно, а история российского фондового рынка, в отличие от американского, так и не была переписана. И сейчас нет оснований полагать продолжение подъема. Поэтому среднесрочные покупки пока делать мы не рекомендуем", - пишет главный аналитик инвесткомпании.

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