Возможен возврат рубля к 73 руб./$1 на следующей неделе - Sber CIB

Возможен возврат курса рубля к доллару ближе к уровню 73 руб./$1 на следующей неделе, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль будет торговаться в субботу около уровня в 74 руб./$1, полагают в Sber CIB. В понедельник пройдет встреча министров иностранных дел стран ЕС по вопросу отношений с Россией. Если геополитическая напряженность не усилится, то при поддержке экспортеров, которые увеличат продажи валюты для уплаты налогов, рубль может вернуться ближе к 73 руб./$1 на следующей неделе, отмечают аналитики.

Котировки нефти марки Brent отступили чуть ниже отметки $63 за баррель, давление вызвано ожиданиями, что добыча нефти в США продолжит восстанавливаться быстрее, чем объемы переработки, отмечают в Sber CIB. Аналитики инвестбанка считают, что котировки могут потенциально снизиться до $61,7-62,2 за баррель, но в субботу, вероятно, удержатся выше верхней границы этого диапазона.

Рынок ОФЗ в субботу в отсутствие иностранных инвесторов, скорее всего, будет малоактивен, и эксперты Sber CIB значительного изменения доходностей не ожидают.

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