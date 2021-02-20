Котировки нефти, скорее всего, будут снижаться к $60-61/барр. на следующей неделе - ПСБ

Котировки нефти марки Brent , скорее всего, будут снижаться к уровням $60-61 за баррель на следующей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Постепенная нормализация ситуации в Техасе к концу недели вкупе с опасениями по спросу привела к тому, что котировки нефти марки Brent в пятницу вернулись ниже $63 за баррель, констатирует аналитик ПСБ.

"На ближайшие 2-3 недели ожидается заметное увеличение запасов сырой нефти в США из-за того, что НПЗ не могли работать, а восстановление после аномальных холодов займет больше времени, чем обычно в случае форс-мажоров (например, ураганов). Кроме того, высокие цены на нефть порождают страхи возврата дефицита спроса за счет увеличения предложения: страны ОПЕК+ на заседании в начале марта могут еще смягчить действующие квоты, а Саудовская Аравия - отменить добровольное сокращение добычи на 1 млн барр./день", - отмечает Крылова.

"Мы, как и ранее, считаем, что фундаментально обоснованная цена нефти марки Brent находится ниже $55 за баррель, и полагаем, что навес спекулятивной премии будет постепенно схлопываться в отсутствие идей для роста. Наши ожидания на следующую неделю - плавное сползание котировок нефти марки Brent к $60-61 за баррель", - пишет эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.