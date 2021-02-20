Возможен уход индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов в начале торгов в субботу - ПСБ

Возможен уход индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов в начале торговой сессии в субботу на фоне прошедшей коррекции в ценах на нефть и на рынке акций США в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"В субботу мировые рынки закрыты и не ожидается существенных новостей, способных повлиять на настроения инвесторов. В начале сессии ожидаем преобладания продаж на российском рынке, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов. Поводом станут коррекция в ценах на нефть и на американских площадках, прошедшие в пятницу после нашего закрытия. В дальнейшем, отыграв внешний фон, наш рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. При этом активность инвесторов и объемы торгов будут существенно ниже среднедневных, продемонстрированных в последнее время", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

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