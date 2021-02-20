.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Возможен уход индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов в начале торгов в субботу - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
20 февраля 2021 года 09:42

Возможен уход индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов в начале торгов в субботу - ПСБ

Возможен уход индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов в начале торговой сессии в субботу на фоне прошедшей коррекции в ценах на нефть и на рынке акций США в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"В субботу мировые рынки закрыты и не ожидается существенных новостей, способных повлиять на настроения инвесторов. В начале сессии ожидаем преобладания продаж на российском рынке, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов. Поводом станут коррекция в ценах на нефть и на американских площадках, прошедшие в пятницу после нашего закрытия. В дальнейшем, отыграв внешний фон, наш рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. При этом активность инвесторов и объемы торгов будут существенно ниже среднедневных, продемонстрированных в последнее время", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
20 февраля 2021 года 17:16
Роснефть остается фаворитом в нефтегазовом секторе - "Атон"
"Роснефть" остается фаворитом аналитиков "Атона" в нефтегазовом секторе, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания "Роснефть" остается нашим фаворитом в нефтегазовом секторе, поскольку мы ожидаем, что рынок постепенно начинает закладывать в оценку компании ЧПС Восток Ойл (наша...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 16:32
"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целью $32
"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целью $32 на штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Mail.ru Group представит свои финансовые результаты за 4К и 2020г 4-го марта. Эксперт полагает, что конец года охарактеризовался дальнейшим...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 15:53
Walmart исчерпал положительный эффект от пандемии - "Фридом Финанс"
Walmart уже практически исчерпал положительный эффект от пандемии, и по мере снятия карантинных ограничений выручка компании и сопоставимые продажи замедлят рост, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Мы считаем, что Walmart уже практически исчерпал положительный эффект от пандемии и по мере...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 15:25
Бумаги Ленты, Полюса и ВТБ будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Ленты", "Полюса" и ВТБ на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев напоминает, что на следующей неделе ожидается публикация отчета "Ленты" по МСФО за 2020 г. Финансовые результаты...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 14:43
"Атон" положительно оценивает усиление внимания "Газпром нефти" к добыче газа
Аналитики "Атона" положительно оценивают возрастающий фокус "Газпром нефти" на добычу газа и газового конденсата с учетом того, что существующие перспективы заметного роста добычи нефти компанией ограничиваются, по крайней мере, до 2022, пока действует соглашение ОПЕК+, отмечается в комментарии...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 13:25
Индекс Мосбиржи закончит торги в субботу в диапазоне 3385-3480 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи закончит торги в субботу в диапазоне 3385-3480 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи снизился на фоне умеренно негативной динамики на фондовых площадках США накануне и продолжающейся после достижения нефтью годовых максимумов...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 12:55
Бумаги Норникеля остаются одними из самых перспективных на рынке акций РФ - "Алор Брокер"
Бумаги ГМК "Норильский никель" остаются одними из самых перспективных для покупки на российском рынке акций, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Котировки бумаг "Норникеля" в пятницу обновили исторические максимумы, констатирует эксперт инвесткомпании: неплохо выросли цены на...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 12:31
Котировки акций российских металлургов покажут позитивную динамику в 2021г - "Финам"
Котировки акций российских компаний металлургической отрасли покажут позитивную динамику в текущем году, говорится в аналитическом материале "Финама". Во-первых, металлургическая отрасль, как и весь сырьевой рынок, находится в фазе подъема, отмечают аналитики инвесткомпании. Во-вторых, указывают...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 12:04
Возможно ослабление рубля до 74,5 руб./$1 на следующей неделе - BCS Express
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74,5 руб./$1 на следующей неделе, отмечает в комментарии инвесткомпании эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Сезонный фактор рубля противостоит всплескам геополитической активности западных партнеров. Нисходящая формация основных "поводырей"...    читать дальше
.
20 февраля 2021 года 11:39
Покупка акций IBM интересна для долгосрочных инвестиций - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупка акций International Business Machines (IBM) интересна для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". IBM может продать Watson Health - подразделения медицинского ПО и облачных сервисов, который, по данным Bloomberg, может стоить $10-15 млрд (около 10%...    читать дальше
.
Страница 1 из 15
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.