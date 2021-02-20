Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в субботу в консолидации - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в субботу в состоянии безыдейной консолидации, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3445-3470 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3440, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3480, 3500 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт также считает, что после близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации. Это будет связано с полным отсутствием влияния внешнего фона в рабочую субботу. Однако указанный фактор, по мнению Манжоса, не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах.

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