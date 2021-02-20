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20 февраля 2021 года 09:30
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в субботу в консолидации - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в субботу в состоянии безыдейной консолидации, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3445-3470 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3440, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3480, 3500 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос. Эксперт также считает, что после близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации. Это будет связано с полным отсутствием влияния внешнего фона в рабочую субботу. Однако указанный фактор, по мнению Манжоса, не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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