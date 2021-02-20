Отскок котировок нефти вверх возможен после снижения к уровню $60/барр. - BCS Express

Отскок котировок нефти марки Brent вверх возможен после снижения к уровню $60 за баррель, говорится в комментарии BCS Express.

"Морозы в Техасе, из-за которых с 15 февраля приостановлено около 4 млн б/с добычи и нефтепереработки, постепенно отступают, и предприятия уже готовятся возобновить работу в обычном режиме. Фьючерсы на нефть марки Brent могут продолжить спуск в район психологического уровня $60 за баррель, после чего возможен отскок. При этом возобновления восходящего тренда не ожидается, поскольку позитивные драйверы уже в цене, и перспективы увеличения добычи ОПЕК+ в апреле не дают поводов для продолжения ралли", - отмечает эксперт Игорь Галактионов.

Встреча ОПЕК+, на которой нефтепроизводители обсудят параметры сделки после окончания I квартала 2021 года, запланирована на 4 марта.

Торги фьючерсами на нефть на биржах ICE и CME в субботу не проводятся, поэтому, активность торгов фьючерсами на нефть марки Brent на Московской бирже может быть низкой, обращает внимание Галактионов.

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