Возможна стабилизация цен на нефть на текущих уровнях в среднесрочной перспективе - "Русс-Инвест"

Факторы влияния на рынок нефти в настоящее время достаточно сбалансированы и могут поддержать стабилизацию цен на нефть марок Brent и WTI на текущих уровнях в среднесрочной перспективе, считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.

Цены на нефть с начала текущего года продемонстрировали существенный рост и практически восстановились к значениям годичной давности до начала пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, констатирует эксперт. В то же время, отмечает Беденков, дальнейшая динамика цен на нефть может находиться под влиянием разнонаправленных факторов и продолжение растущего тренда или стабилизация котировок на достигнутых уровнях не кажутся столь очевидными сценариями.

Наиболее сильным фактором, поддержавшим цены на нефть с начала 2021 года, указывает аналитик инвесткомпании, стало достижение соглашения в рамках сделки ОПЕК+ по корректировке договоренностей по наращиванию добычи и инициатива Саудовской Аравии по дополнительному сдерживанию добычи примерно на 1 млн барр. в сутки.

Февраль достаточно насыщенный месяц с точки зрения публикации среднесрочных и долгосрочных прогнозов по рынку нефти, обращает внимание Беденков. Вышедшие недавно отчеты Минэнерго США, ОПЕК и МЭА в целом не дали поводов для слишком большого оптимизма.

Также аналитик отмечает, что в целом цены на нефть вошли в комфортную область для значительного количества сланцевых производителей, что может оказывать сдерживающее влияние на ценовую конъюнктуру.

В то же время серьезное влияние на рынок нефти может оказать текущая политика недавно избранного президента США в отношении стимулирования "зеленой энергетики" и ограничений для нефтедобычи, обращает внимание эксперт инвесткомпании. В числе неблагоприятных мер для нефтяной отрасли США можно назвать то, что Байден заблокировал проект трубопровода из Канады и ввел мораторий на передачу в аренду значительного количества федеральных земель на Аляске.

"Таким образом, факторы влияния на рынок нефти в настоящее время достаточно сбалансированы и могут поддержать стабилизацию цен на нефть на текущем уровне в среднесрочной перспективе. В то же время значимым событием для рыночной конъюнктуры может стать 14-я министерская встреча ОПЕК+, которая запланирована на начало марта, где Саудовская Аравия, как ожидается, прояснит свои планы по добыче на ближайшие месяцы. Ценовая волатильность после ближайшей министерской встречи может усилиться", - пишет Беденков.

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