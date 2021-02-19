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19 февраля 2021 года 17:05
Глобальное ускорение инфляции будет благоприятно для акций сырьевого сектора РФ - Sber CIB
Глобальное ускорение инфляции на фоне восстановления экономики и ее стимулирования мерами денежно-кредитной политики будет благоприятно для российских недооцененных акций, особенно в сырьевом секторе, считают аналитики Sber CIB Андрей Кузнецов и Коул Эйксон. "На фоне устойчиво низкой за последние десять лет инфляции многие поверили, что центробанки научились ее контролировать. Однако низкую инфляцию не стоит воспринимать как данность. Длительный период замедления инфляции был обусловлен не только правильными действиями центральных банков, но и значимыми долгосрочными факторами, такими как глобализация, демографические тенденции, растущее неравенство и миграция. Многие из перечисленных трендов, видимо, развернутся и станут проинфляционными", - отмечают эксперты. Аналитики обращают внимание, что программы стимулирования привели к значительному увеличению денежной массы, в основном в виде растущих сбережений населения. Эти сбережения создают дополнительный потенциал покупательной способности, который может проявиться, как только ситуация нормализуется. "Стабильность рынка облигаций на фоне долгосрочной тенденции к снижению доходности позволяла инвесторам получать приемлемый доход даже в условиях крайне низких доходностей. В результате ускорения инфляции гособлигации, приносившие в прошлом совокупный доход 5-6% в год, в лучшем случае просто не будут приносить дохода", - указывают Кузнецов и Эйксон. Также эксперты инвестбанка полагают, что динамика недооцененных акций будет лучше, чем у бумаг растущих компаний. "Последние значительно более уязвимы к увеличению ставки дисконтирования, но денежные потоки по недооцененным акциям смещены ближе к текущему моменту и меньше зависят от повышения ставок. Среди недооцененных акций больше всех от ускорения инфляции выиграют бумаги сырьевого сектора", - пишут аналитики. - Фонды GEM по-прежнему предпочитают бумаги растущих компаний, так что им, возможно, придется пересмотреть свои портфели и увеличить долю недооцененных бумаг". Глобальное ускорение инфляции благоприятно для сырьевого сектора, особенно для металлургической отрасли. При этом потребительский сектор столкнется со сложностями, а для прочих отраслей, ориентированных на внутренний рынок, последствия будут смешанными, полагают в Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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