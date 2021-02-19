"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Applied Materials с прогнозной ценой $109,6

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Applied Materials с прогнозной ценой $109,6 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Applied Materials выступила бенефициаром увеличения капитальных расходов производителями полупроводников, отмечает старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян. Финансовые показатели компании оказались существенно выше ожидаемых, прогноз на текущий квартал улучшен.

"Мы позитивно оцениваем отчет Applied Materials, опубликованный 18 февраля 2021 года. Ожидаем, что высокий спрос в течение года сохранится на фоне сильного импульса, обусловленного цифровизацией, развитием облачных решений и наращиванием производства мобильных устройств с поддержкой 5G. При этом, по нашим расчетам, рост выручки к концу текущего года замедлится. Повышаем целевую цену по акции Applied Materials до $109,6. Рекомендация - "держать", - указывает эксперт "Фридом Финанс".

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