Возможен краткосрочный рост индексов Мосбиржи и РТС - "Велес Капитал"

Возможен краткосрочный рост фондовых индексов на российском рынке акций на фоне умеренного позитива рынков Европы и США, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы находились в небольшом плюсе, получая поддержку от улучшения зарубежных настроений. Индексы Мосбиржи и РТС отступили наверх от района средних полос Боллинджера дневных графиков (3390 и 1430 пунктов соответственно), что дает игрокам на повышение надежду на восстановление краткосрочного роста. Коррекционное снижение нефтяных цен на данный момент оказывает негативное влияние главным образом на рубль", - отмечает Кожухова в своем комментарии.

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