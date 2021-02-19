Темпы роста экономики РФ в 2021г могут составить 2,8% - "Уралсиб"

Темпы роста экономики РФ могут составить 2,8% в 2021г, а в 2022г - 1,7%, говорится в обзоре "Уралсиба".

"Согласно нашим расчетам, в январе 2021г российский ВВП сократился на 1,6% после снижения на 0,6% в декабре, - отмечает аналитик корпорации Алексей Девятов. - Значительное негативное влияние на темпы экономического роста в прошлом месяце оказало возобновление спада в промышленности, чему способствовали так называемый календарный фактор, сложная эпидемиологическая ситуация, а также сокращение государственных расходов. При этом углубление спада в транспортной отрасли (из-за снижения темпов роста перевозок по железной дороге) также негативно повлияло на рост российского ВВП. В свою очередь, позитивное воздействие на экономическую динамику оказало существенное улучшение ситуации в торговле, а также секторе услуг".

Эксперт "Уралсиба" полагает, что бюджетная консолидация продолжит оставаться фактором, сдерживающим рост промпроизводства в среднесрочной перспективе. В то же время постепенное снижение заболеваемости, а также наблюдающийся рост уверенности производителей и холодная погода окажут поддержку промышленности.

Девятов также ожидает дальнейшего улучшения ситуации в торговле и восстановления объемов в секторе услуг на фоне снижения заболеваемости в стране. "По нашему мнению, основными рисками для российской экономики продолжают оставаться сложная эпидемиологическая ситуация в развитых странах, а также возможные проволочки с утверждением нового пакета фискальных стимулов в Соединенных Штатах. Тем не менее мы ожидаем, что по итогам нынешнего года российская экономика прибавит 2,8%, а в 2022г темпы роста составят 1,7%", - прогнозирует аналитик "Уралсиба".

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