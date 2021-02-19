"Финам" рекомендует держать акции Walmart с прогнозной ценой $145,73

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Walmart Inc. с прогнозной ценой $145,73 за штуку, что предполагает потенциал роста котировок на 5,7% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

Крупнейший в мире ритейлер Walmart Inc. представил в четверг, 18 февраля, отчётность за 4 квартал и весь 2020 год. Компания продемонстрировала стабильный рост финансовых показателей, особенно в области выручки, показав устойчивость своей бизнес-модели даже в тяжёлый год, отмечает старший аналитик инвестиционной компании Сергей Кауфман. Это позволило компании увеличить квартальные дивиденды с $0,54 до $0,55 на акцию, а также одобрить программу buybackа на $20 млрд.

Эксперт "Финама" отмечает, что при этом инвесторов разочаровала новость о том, что ритейлер поднимет зарплату для 425000 своих работников в США, в результате чего их средняя зарплата составит более $15 в час. Опасения за прибыльность компании в условиях повышения расходов привели к падению акций на 6,48% - до $137,66 за штуку.

"Рост расходов на оплату труда замедлит снижение достаточно высоких мультипликаторов Walmart. В связи с этим на данный момент мы рекомендуем держать акции Walmart с целевой ценой $145,73, что соответствует апсайду в 5,7%", - указывает Кауфман.

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