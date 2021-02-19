Рубль, вероятно, проведет торги на уровнях 73,5-74,5 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 73,5-74,5 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

Как отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов, к концу этой недели небольшое понижение стоимости нефти повлекло за собой снижение курса рубля к доллару до 74 руб./$1. Так как снижение было небольшим, стоимость барреля нефти марки Brent остается выше 63 долларов, падение рубля также было незначительным и у российской валюты есть шансы наверстать потерянное.

"Следующая неделя в России из-за праздников будет короткой, курс в среду будет зависеть от того, что произойдет на мировых рынках в начале недели, - полагает эксперт. - Из знаковых событий этой недели можно выделить интересные движения на рынках российских ценных бумаг: интересно себя вели акции таких компаний, как Белуга, Арау Дюрсо и Русгрейн. Пока не ясно, что это - русский Reddit или похожие на него события".

Вызывают интерес у эксперта банка также рекомендации ЦБ для региональных банков ориентироваться в динамике процентных ставок на ключевую ставку. Но при этом регулятор не исключает и возможность небольшого повышения ключевой ставки, на что рынок госдолга уже отреагировал: ставки по ОФЗ с длинным сроком погашения составили 7% годовых, ОФЗ со сроком погашения до трех лет - выше 5% годовых. Это может служить индикатором того, что вероятность повышения ключевой ставки существенно увеличивается, подчеркивает Зотов.

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