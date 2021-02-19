Цена нефти, скорее всего, будет колебаться в диапазоне $62,2-63,5/барр. в пятницу - Sber CIB

Цена нефти марки Brent, скорее всего, будет колебаться в диапазоне $62,2-63,5 за баррель в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent утром пятницы стали снижаться в сторону отметки $62 за баррель на фоне постепенного восстановления добычи нефти в Техасе и негативной динамики фондового рынка. Хотя за этим последовал рост котировок, эксперты Sber CIB считают, что рынок останется под давлением и цена барреля в пятницу будет колебаться в диапазоне $62,2-63,5.

Рубль немного дешевеет вместе с другими валютами развивающихся рынков на фоне снижающихся цен на нефть, но аналитики Sber CIB полагают, что если предварительные индексы деловой активности (PMI) для США и еврозоны за февраль окажутся сильнее ожиданий и глобальный спрос на риск вырастет, рубль может усилить позиции и достичь отметки 73,5 руб./$1.

Также в инвестбанке отмечают, что на рынке гособлигаций США в четверг наблюдался рост доходности и, если в пятницу он продолжится, доходность ОФЗ может повыситься.

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