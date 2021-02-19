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19 февраля 2021 года 09:52
Рынок акций РФ откроет торги пятницы нейтрально - "Атон"
Российский рынок акций откроет торговую сессию в пятницу на нейтральной территории, считают аналитики инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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19 февраля 2021 года 10:01
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.19 февраля 2021 года 09:37
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.19 февраля 2021 года 08:59
"ВТБ Капитал Инвестиции" позитивно оценивает перспективы акций Норникеля и ожидает дивдоходность 13%
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.18 февраля 2021 года 18:58
Акции металлургического сектора в 2021 году покажут позитивную динамику, их можно брать за основу при формировании инвестиционных портфелей, отмечается в обзоре "Финама". "Акции российских металлургов остаются привлекательным объектом для инвестиций. Во-первых, металлургическая отрасль, как и весь... читать дальше
.18 февраля 2021 года 18:27
ПСБ положительно оценивает долгосрочный потенциал "Магнита" с учетом ожидаемого наращивания финрезультата, усиленной экспансии в регионы и высоких дивидендных выплат, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Людмилы Теличко. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит"... читать дальше
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