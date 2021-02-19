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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рынок акций РФ откроет торги пятницы нейтрально - "Атон"
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19 февраля 2021 года 09:52

Рынок акций РФ откроет торги пятницы нейтрально - "Атон"

Российский рынок акций откроет торговую сессию в пятницу на нейтральной территории, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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