Снижение индекса Мосбиржи на открытии торгов в пятницу составит 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Снижение индекса Мосбиржи на открытии торговой сессии в пятницу составит 0,2-0,6%, считает старший аналитик инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3380-3395 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3370, 3350 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3420, 3440 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - указывает аналитик.

По мнению эксперта, во второй половине пятницы участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, отмечает Манжос, способна оказать публикация январской статистики по изменению объема продаж на вторичном рынке жилья в США (18:00 МСК).

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