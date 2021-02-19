Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Среднесрочная картина по индексу Мосбиржи пока растущая, однако в случае просадки ниже 3320-3350 пунктов ситуация изменится в худшую сторону. Важно удержаться выше этих отметок. Внешние факторы в пятницу утром указывают на негативное открытие торгов", - отмечает он в комментарии инвесткомпании.

При этом Карпунин обращает внимание, что ожиданий масштабных обвалов на рынках сейчас нет: волны коррекций в последний год постепенно выкупаются, мягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ не располагает к формированию длительных "медвежьих" трендов.

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