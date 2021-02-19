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19 февраля 2021 года 09:07
Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу - BCS Express
Вероятно негативное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Среднесрочная картина по индексу Мосбиржи пока растущая, однако в случае просадки ниже 3320-3350 пунктов ситуация изменится в худшую сторону. Важно удержаться выше этих отметок. Внешние факторы в пятницу утром указывают на негативное открытие торгов", - отмечает он в комментарии инвесткомпании. При этом Карпунин обращает внимание, что ожиданий масштабных обвалов на рынках сейчас нет: волны коррекций в последний год постепенно выкупаются, мягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ не располагает к формированию длительных "медвежьих" трендов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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