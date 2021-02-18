"ВТБ Капитал Инвестиции" позитивно оценивает перспективы акций Норникеля и ожидает дивдоходность 13%

"ВТБ Капитал Инвестиции" по-прежнему позитивно оценивает перспективы акций "Норильского никеля" и ожидает дивдоходность 13% по итогам 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции "Норникеля" продолжают рост после ожидаемо сильных финансовых результатов за второе полугодие 2020 года. Акции также поддерживает увеличение веса бумаги в индексе MSCI Russia 10/40, где теперь "Норникель" занимает 4-е место с весом 9,37%. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Норникеля" и ожидаем дивидендную доходность 13% по итогам 2021 года", - отметил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Кроме того, в материалах "ВТБ Капитал Инвестиции" сообщается, что рост стоимости алюминия по мере восстановления деловой активности поддерживает ралли в акциях "РусАла". "Причиной увеличения объема торгов и роста цены акций компании в последние пару дней может быть спрос со стороны инвесторов из Азии, многие из которых находились на выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю", - считает Потапов.

Опубликованные ранее экономические данные в США указывают на резкое ускорение экономической активности в начале года: рост розничных продаж, промышленного производства. "Это привело к росту инфляционных ожиданий до максимума с 2013 года. Доходности по 10-летним гособлигациям США превысили 1,3%, рынок акций США умеренно снижается: наиболее чувствительны к росту доходностей технологические компании и другие "акции роста", - подчеркивает эксперт.

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