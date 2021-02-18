Котировкам золота необходимо удержать уровень $1765/унц. - Saxo Bank

Котировкам золота необходимо удержать уровень $1765 за тройскую унцию, чтобы избежать более глубокой коррекции, считает эксперт Saxo Bank Оле Хансен.

"Падение золота в среду продолжилось, поскольку наиболее чувствительный к процентной ставке из всех металлов пытается защитить себя от последнего скачка доходности облигаций США. Добавьте к этому более сильный доллар, который растет в ответ на более высокую доходность и вместе с тем риск повышения волатильности на рынках, ведущий к периоду снижения риска. Краткосрочный фокус - критическая поддержка на уровне в $1765 за тройскую унцию. Это уровень, который котировкам золота необходимо удерживать, чтобы избежать еще более глубокой коррекции до $1725 за тройскую унцию", - указывает аналитик инвестбанка.

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