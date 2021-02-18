Вероятно в целом продолжение роста индекса S&P 500 - BCS Express

Вероятно продолжение роста индекса S&P 500, в базовом варианте прогноз предполагает достижение 4000 пунктов без существенных коррекций, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 шесть дней подряд консолидируется на максимумах выше отметки 3900 пунктов. Просадки ниже уровня оперативно выкупаются. Все говорит о вероятности продолжения роста, но попытки пойти выше пока выглядят неуверенно. В случае пробоя поддержки на уровне 3900 пунктов возможен импульс снижения, но в базовом варианте прогноз предполагает достижение 4000 пунктов без существенных коррекций", - пишут аналитики инвесткомпании.

"Техническая картина на младших "тайм-фреймах" говорит о сохранении высокого градуса оптимизма. Более трех месяцев не наблюдается просадок более 6%, а менее глубокие провалы оперативно выкупаются. Трендовые индикаторы смотрят вверх, осцилляторы оставляют пространство для восходящего движения", - отмечают в "Финаме".

По мнению экспертов, на среднесрочном горизонте взгляд на инструмент остается умеренно позитивным. "Перспектива вакцинации может поддерживать позитивные настроения на рынке и в значительной степени смягчать возможные негативные новости, связанные с COVID-19. По мере дальнейшего обновления максимумов ожидается продолжение восходящего тренда, целью которого может стать круглый уровень 4000 пунктов. Здесь часть инвесторов могут пожелать зафиксировать прибыль по длинным позициям, что окажет давление на инструмент", - пишут они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.