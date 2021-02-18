"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Iridium с целью $53,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Iridium Communications Inc. с целью $53,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: выше $49,5, потенциальная доходность: 8,06%, стоп-приказ: $46,43, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Iridium Communications Inc. демонстрирует стабильный рост выручки год к году, констатируют аналитики "Финама".

Компания сообщила о совокупной выручке за четвертый квартал 2020 года в размере $146,5 млн, которая состоит из $116,9 млн от доходов от услуг и $9,6 млн от продаж оборудования, проектирования и поддержки проектов. Общая выручка выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а выручка от услуг выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от услуг, который представляет собой в основном регулярный доход от растущей абонентской базы компании, составил 80% от общего дохода в четвертом квартале 2020 года. Общее количество оплачиваемых абонентов выросло на 14% по сравнению с прошлым годом за счет роста интернета вещей и государственного бизнеса.

Iridium Communications Inc. объявила о том, что ее совет директоров одобрил новую программу обратного выкупа, которая позволяет выкупить до 31 декабря 2022 года обыкновенные акции компании на сумму до $300,0 млн, отмечают в инвесткомпании.

"С технической точки зрения, котировки компании двигаются в восходящем тренде, скорректировавшись от $54,65. Ближайшая значимая поддержка расположена в районе $44. Мы рекомендуем покупать при уходе котировок выше $49,5. При покупке на 16,2% от портфеля и выставлении стоп-заявки на $46,43 риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме".

Iridium Communications Inc. поставляет услуги голосовой связи и передачи данных для коммерческих организаций, правительств США и других стран, негосударственных организаций и других потребителей.

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