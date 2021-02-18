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18 февраля 2021 года 13:34
Резкого снижения котировок золота ожидать не стоит - Банк "Открытие"
Резкого снижения котировок золота ожидать не стоит, говорится в аналитическом материале управляющего директора сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниила Каримова. Котировки золота вернулись с ноябрьским значениям, снизившись до $1770 за унцию. Снижение котировок металла, по мнению эксперта, отражает переориентацию инвесторов на более рисковые активы. Это достаточно четко прослеживается обратной корреляцией золота к цветным металлам, спекулятивная премия на которые в последние дни продолжила расширение и уже достигла уровней 20%. "Помимо общей ориентации на риск, среди факторов, способствующих снижению, можно отметить статистику импорта золота в Индию, где зафиксирован существенный рост в январе 2021г по сравнению с январем 2020г на уровне 72% г/г, - отмечает Каримов. - Это может свидетельствовать о восстановлении экономики в развивающихся странах и условно считается одним из основных триггеров начала возврата цен на золото к своим фундаментальным уровням. Тем не менее, следует исследовать сохранение этого тренда в течение следующих нескольких месяцев, сравнивая импорт золота в такие страны как Индия и Китай с периодом до пандемии, например, в 2019г. В этих условиях восстановление потребительского спроса на золото будет замещать инвестиционный спрос, что выступает базой для разворота цен на металл и для начала снижения к существенно более низким уровням". Текущему резкому снижению цен, на взгляд эксперта "Открытие Research", противодействует сохранение определенных рисков - коррекция фондовых рынков и новые штаммы коронавируса. "Более вероятно, что цены на золото проявят повышенную волатильность, когда участники рынка, не спешащие снижать долю защитных активов в портфеле, будут инвестировать в золото при более низких ценах. Такой сценарий может продолжаться до середины второго квартала 2021г, когда основные риски будут отходить на второй план, и опережающие индикаторы уже однозначно будут ориентировать на восстановление мировой экономики. В краткосрочной перспективе можно ожидать, что после достижения локального минимума цена вернется к своим среднегодовым уровням $1840-$1850 за унцию, однако с середины второго квартала мы все же ожидаем появления более устойчивого тренда на ее снижение", - прогнозирует Каримов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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