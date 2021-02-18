BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Royal Dutch Shell с целью $49

BCS Express 18 февраля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Royal Dutch Shell с целью $49 за штуку". Цена входа: уровни $38-39, потенциальная доходность: около 25%; горизонт инвестирования: II полугодие 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"В период с января по март 2020 года котировки акций Royal Dutch Shell упали на 65%. С октября по ноябрь 2020 года сформировался импульс роста, после чего цена откатилась к уровню недельной поддержки в $34 за штуку и закрепилась выше него. Этот фактор указывает на прохождение первой волны роста и потенциал дальнейшего up-тренда", - считает эксперт Андрей Мамонтов.

Среди факторов в пользу покупки акций аналитик инвесткомпании отмечает следующие:

- Выручка и прибыль компании. В 2021 году ожидается получение чистой прибыли в размере $10,3 млрд и рост выручки на 37%.

- Выплата дивидендов. Руководство решило снизить размер дивидендов на 70% (с $0,94 в квартал до $0,32-0,33), однако даже учитывая снижение выплат, прогноз дивидендной доходности остается на привлекательном уровне: в 2021-2022 гг. - 3,5-3,7% годовых. Для инвестора уменьшение дивидендов означает, что компания стремится к повышению устойчивости бизнеса. Выбранный уровень выплат может поддерживаться в условиях, когда нефть торгуется по $50 за баррель. Риски, что дивиденды еще больше снизятся, невысокие.

- Денежный поток. В I квартале 2020 года компания начала реализацию плана по сохранению денежных средств, который состоял из трех основных направлений: сокращение капитальных затрат, сокращение операционных расходов и сокращение оттока средств, связанных с акциями, за счет изменения размера дивидендов и приостановки обратного выкупа акций. Таким образом, компания на полгода обошла конкурентов Chevron Corp. и Exxon Mobil, которые запустили подобные программы только в IV квартале 2020 года.

- 11 февраля состоялся "День стратегии". Компания сообщила, что основной фокус останется на направлении нефти и газа, но разведке нефти будет уделяться меньше внимания. Резервирование запасов будет сокращаться, а позиции в поставках и торговле сжиженным природным газом усиливаться. Royal Dutch Shell стремится стать энергетической компанией с нулевым уровнем выбросов углеводородов к 2050 году.

"За счет ожидаемых высоких показателей прибыли и выручки в 2021 году, низкой оценки P/S=0,9 и дивидендного денежного потока на уровне 3,5% акции Royal Dutch Shell интересно рассмотреть для покупки с целью роста стоимости бумаг и получения дивидендов", - указывает Мамонтов.

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