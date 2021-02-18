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18 февраля 2021 года 11:43
Высокие цены на нефть могут изменить планы ОПЕК - BCS Express
Высокие цены на нефть могут изменить планы ОПЕК + по увеличению добычи, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Нефтяные цены в среду в очередной раз обновили вершины. Ситуация с аномальными морозами в Техасе продолжает усугубляться. Bloomberg сообщает, что уже более 40% американской добычи оказалось приостановлено из-за технологических проблем, связанных с эксплуатацией добывающих и транспортировочных мощностей нефтяной индустрии в условиях нехарактерных для региона температур. Ключевой проблемой для индустрии остаются перебои с электроэнергией", - отмечает аналитик. При этом Галактионов отметил, что Bloomberg ссылается на анонимные источники в отрасли, а не на официальные данные или какие-то обоснованные расчеты. Reuters приводит аналитические оценки Rystad energy и Wood Mackenzie, которые оценивают потери добычи гораздо скромнее - на уровне 1-1,2 млн б/с или около 10% от американской добычи. По мнению эксперта BCS Express, в целом скачок нефти выглядит спекулятивным. Теоретически, падение добычи в США должно подстегнуть опережающий рост эталонного сорта WTI, что приводит к сужению дисконта к Brent. Но этого не происходит, спред между Brent и WTI остается на уровне выше $3. "Подсчеты Reuters говорят о том, что нефтепереработка тоже заморожена в объеме до 4 млн б/с. Это должно скомпенсировать выпадение добычи. По факту, на физическом рынке США может наблюдаться дефицит нефтепродуктов, но не нефти. При этом падение потребления топлива за счет снижения трафика и приостановки предприятий располагает к тому, что сильного отложенного спроса при потеплении мы можем и не увидеть. Это склоняет к мысли о том, что нынешний подъем котировок является спекулятивным, и достигнутые уровни не смогут удерживаться долго", - отмечает Галактионов. Тем не менее, фьючерсы на Brent в четверг с утра достигают $65 за баррель. Близость к круглой отметке и краткосрочный характер перебоев добычи в США располагают аналитика инвесткомпании к осторожному взгляду на инструмент. При этом он отметил, что взгляд на нефть был скептическим еще тогда, когда цены были на $10 ниже, но котировки продолжают расти. В такой ситуации можно отметить высокий уровень "перегретости" рынка и ожидать технических сигналов, которые намекнули бы на перелом тренда. По мнению Галактионова, в условиях столь высоких цен члены ОПЕК+ могут всерьез задуматься о том, чтобы пересмотреть планы по увеличению добычи. По крайней мере, на неофициальном уровне мы можем увидеть снижение дисциплины в исполнении квот, особенно это касается традиционных нарушителей, таких как Ирак и Нигерия. Источники Reuters в ОПЕК+ сообщают о том, что Саудовская Аравия вряд ли будет продлять добровольные сокращения в апреле. Очередная встреча ОПЕК+ ожидается в первых числах марта. Также аналитик BCS Express напоминает, что в четверг была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,9 млн баррелей по сравнению с прогнозируемыми 2,4 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,9 млн баррелей (прогноз +1,4 млн), запасы дистиллятов упали на 3,5 млн баррелей (прогноз -1,6 млн). Импорт нефти вырос на 26 000 б/с. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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