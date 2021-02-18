"КИТ Финанс Брокер" рекомендует временно сократить позиции в акциях нефтяных компаний США

Временное сокращение позиций в американских производителях нефти и НПЗ в ожидании коррекции цен на сырьевых рынках выглядит в данное время разумным, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Холода пришли не только в Россию, но и Европу, и в США. В частности, на этой неделе наблюдаются холода до -16 °C в штате Техас - основном центре добычи и переработки нефти в США. Техас добывает почти 5 млн б/с нефти или около 45% добычи США + там расположено 31 НПЗ. Данный штат в принципе не подготовлен к холодам, их там не бывает. Текущие погодные условия отправили штат в "каменный век", цены на газ в Оклахоме за неделю выросли на 11 000% до $17,7 тыс. за тысячу кубометров. Добыча нефти упала на 3,5 млн б/с по данным на вчера, многие НПЗ остановили работу", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Нехватка топлива компенсируется запасами, но цены на бензин уже показали рост в 3,5% до $1,75 за галлон. На этом фоне цены на нефть WTI поднялись выше $60, а следом и большинство акций связанных с этим сектором бьют свои годовые максимумы. Эксперты "КИТ Финанс Брокер" считают сложившуюся ситуацию хорошей точкой для временной фиксации прибыли в американских НПЗ и нефтедобытчиках. И вот почему:

• На следующей неделе в Техасе будет выше +20°C, и добыча с переработкой вернутся к норме.

• Идет сильное восстановление буровой активности в США, число буровых от минимумов выросло уже на 60%. Это приведет к росту добычи в перспективе ближайших месяцев.

• Впереди очередной раунд заседания ОПЕК+, видя текущие цены на нефть, спад второй волны COVID-19 и восстановление экономической активности, картель будет увеличивать добычу в апреле.

"Все идет к тому, что нефть выше $60 в моменте с учетом намечающихся событий начинает выглядеть дорогой. Также на рынок нефти пытается вернуться Иран, который ранее занимал 4-5% мировой добычи," - указывают эксперты.

Временно сократить позиции в американских производителях нефти и НПЗ в ожидании коррекции по сырью выглядит, по их мнению, разумным.

"Коррекция в нефти может пройти в течении апреля-мая на новостях от ОПЕК. Конечно, все компании нефтяного сектора покажут сильные результаты за 1кв. 2021 года за счет более высоких средних цен на нефть. Но мы считаем, что с коррекцией нефти пойдет коррекция и во всем нефтяном секторе. В итоге мы предлагаем сокращать ставку на нефтянку в течении февраля; ждать коррекцию в нефти в течении марта - мая под рост добычи ОПЕК+; восстанавливать ставку на нефтянку в течении мая под публикацию отчетов за 1 квартал в первой половине июня и начала летнего автомобильного сезона в США", - резюмируют аналитики "КИТ Финанс Брокер".

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