Идея дня: потребительский сектор выигрывает от быстрого восстановления экономики США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Потребительский сектор выигрывает от быстрого восстановления экономики США, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Сектор потребительских товаров выборочного спроса выигрывает от быстрого восстановления экономики США. Выдача чеков населению поддерживает продажи одежды и обуви. Отчётность Tapestry Inc. - входит в наш топ-10 акций США - 2 недели назад подтвердила правильность данного выбора. Считаем, что другие компании сектора, которые отчитываются в ближайшее время - Foot Locker Inc., TJX Companies и L Brands Inc. - также могут превысить рыночные ожидания", - указывают эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.