Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,6-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,6-75,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта меняется разнонаправленно к доллару и евро вслед за их динамикой на мировом рынке. Американская валюта укрепляется к евро на фоне заявлений властей США о темпах массовой вакцинации и сокращения заболеваемости коронавирусом. Нефтяные котировки, достигнув максимальных показателей более чем за год (на фоне сообщений о снижении добычи нефти в США на 30% из-за снегопадов и морозов), перешли к сокращению. Поводом послужила информация о том, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу сырья. Об этом будет объявлено в ходе очередного заседания ОПЕК+ в начале марта, при этом планы по сокращению добычи до апреля остаются в силе (КСА добровольно снизило производство сырья на 1 млн баррелей в сутки поверх квот на период февраля и марта)", - отмечает Тузов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,62% и составила 63,74 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 0,4% и составила 60,29 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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