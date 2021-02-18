Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Газпром нефть", VEON, "НОВАТЭК", макростатистика и Конгресс США:

- "Газпром нефть" и VEON опубликуют отчетность, а "НОВАТЭК" проведёт телефонную конференцию;

- В 19:00 МСК выйдет ежемесячная макростатистика по РФ;

- Американские конгрессмены проведут слушание по ситуации на фондовом рынке, вызванной действиями розничных инвесторов. Также в США выйдут данные по закладкам новых домов, заявкам на пособие по безработице и складским запасам нефти (от Управления энергетической информации);

- ЕЦБ опубликует протокол последнего заседания.

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