Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в четверг - ПСБ

Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в четверг на сложившемся внешнем фоне, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке, в результате чего индекс Мосбиржи продолжит движение в нижней части диапазона 3400-3500 пунктов. При этом в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам в ходе торгов покупки могут вернуться в российские бумаги, и наш рынок попытается отыграть часть потерь предыдущей сессии", - прогнозирует Антонов.

Также эксперт обращает внимание, что, несмотря на новые локальные максимумы на рынке энергоносителей, инвесторы предпочитают использовать выход российского рынка акций к историческим максимумам для фиксации прибыли по длинным позициям.

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