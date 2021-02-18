Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг с повышения на 0,2-0,7% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с повышения на 0,2-0,7%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 3445-3460 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3430, 3410 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3480, 3500 пунктов. После открытия с некоторым приростом индекс Мосбиржи способен прочно закрепиться на позитивной территории. Этому способствует очередное утреннее обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах", - указывает аналитик.

По мнению эксперта, во второй половине дня вероятен переход локального рынка акций в состояние консолидации. "Это может быть связано с выходом большого количества неоднозначных статистических показателей в США. Надо учитывать и то, что перенесенная на четверг публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти в США состоится уже после закрытия основных торгов в России", - отмечает Манжос.

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