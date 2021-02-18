Индекс Мосбиржи проведет торги в четверг в диапазоне 3400-3450 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3400-3450 пунктов, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Индексы Мосбиржи и РТС в среду откатились от психологически значимых отметок в 3500 и 1500 пунктов на фоне коррекции в США, где основные индексы также близки к психологически важным уровням, констатирует эксперт. Коррекция рынка акций на 5% до конца текущего месяца становится более вероятной, предупреждает Ващенко.

Индекс Мосбиржи, по его мнению, проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3400-3450 пунктов.

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