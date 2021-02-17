Акции "Энел Россия" в ближайшие два квартала, скорее всего, будут слабее рынка - ПСБ

Акции "Энел Россия" в ближайшие два квартала, скорее всего, будут выглядеть слабее рынка, но в долгосрочной перспективе по-прежнему остаются интересными, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Энел Россия" в среду провела "День инвестора" и представила обновленный стратегический план, констатируют в ПСБ. Компания ожидает по итогам 2020 года чистую прибыль в размере 4,6 млрд руб., что ниже показателя 2019 года почти на 39% и обусловлено продажей Рефтинской ГРЭС, а также спадом потребления электроэнергии. В 2021 году прогнозируется продолжение снижения чистой прибыли к уровню 3 млрд руб., что ниже почти на 35% относительно предыдущего года и может быть связано с переносом запуска объектов ВИЭ, отмечают аналитики.

Компания не планирует выплачивать дивиденды в текущем году на фоне ожидаемого ухудшения финансовых показателей, выплаты будут перенесены, обращают внимание эксперты банка.

"Решение о переносе выплаты дивидендов рынок воспринял негативно: акции "Энел Россия" в моменте падают более чем на 5%. На наш взгляд, бумаги в ближайшие два квартала будут слабее рынка и могут продолжить снижение до 15-20% от цены закрытия во вторник. Но в долгосрочной перспективе акции по-прежнему остаются интересными за счет фокусирования компании на ВИЭ. Плюс "Энел Россия" все же не отказывается совсем от выплаты дивидендов. Считаем, что в случае более глубокого снижения котировок "Энел Россия" (к уровням 0,7 руб. за штуку) откроется удачная тактическая возможность для покупки ее акций", - пишут аналитики ПСБ.

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