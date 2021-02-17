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17 февраля 2021 года 16:07
Котировки акций Adidas могут получить новый импульс для роста - "Фридом Финанс"
Котировки акций Adidas могут получить новый импульс для роста в марте 2021 года, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Adidas подтвердила планы о продаже Reebok, констатирует аналитик Валерий Емельянов: компания намерена выделить американский бренд после многих лет безуспешных попыток сделать его рентабельным. Продажа Reebok может состояться с существенным убытком: 15 лет назад компания была приобретена за $3,8 млрд, а в настоящее время ее рыночная стоимость оценивается в 1-1,6 млрд евро ($1,2-2 млрд). Подробности стратегии разделения двух брендов появятся 10 марта в день публикации годового отчета Adidas. "В заявлении компании говорится о том, чего рынок ждал давно: два бизнеса будут развиваться независимо, не мешая больше друг другу. Схема разделения предполагает либо самостоятельный выход Reebok на биржу, либо продажа в пользу частной непубличной компании. В числе заинтересованных покупателей называют китайскую Anta International Group и американскую VF Corp. Последняя владеет широким портфелем брендов одежды и обуви, включая Timberland", - отмечает эксперт. Емельянов также отмечает, что в большей мере инвесторов, конечно, интересует будущая динамика бизнеса Adidas, которая покупала Reebok в надежде догнать по доле рынка бессменного лидера Nike. "Не сумев пока это сделать (компания отстает по годовой выручке от своего главного конкурента практически на треть), Adidas тем не менее укрепила свой собственный бренд за счет успешной коллаборации с Beyonce, Kanye West и другими звездами. Сейчас основной бизнес Adidas выглядит сильно именно как монобренд, а не портфельная компания. И это толкает котировки вверх. За последние 12 месяцев акции компании полностью восстановили мартовский провал и сейчас находятся на годовых пиках", - пишет аналитик инвесткомпании. "С фундаментальной точки зрения, Adidas сейчас торгуется дорого, однако мартовский отчет может резко поменять ситуацию, дав новый импульс для роста стоимости бумаг. Ближайшая важная цель для акций Adidas - уровень 313 евро за штуку. Это дает потенциал роста более 7%", - указывает эксперт "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ГЕРМАНИЯ-ADIDAS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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