Дивиденды Норникеля за 2020г могут составить около 1600 руб. на акцию - "Велес Капитал"

Дивиденды ГМК "Норильский никель" за 2020 год (без учета промежуточного) могут составить около 1600 рублей на акцию, полагают в инвестиционной компании "Велес Капитал".

Решение по финальным дивидендам "Норникеля" будет принято в мае 2021 года, когда ситуация с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске и выплатой штрафа окончательно уйдет в прошлое, отмечает аналитик Василий Сучков.

"В случае соблюдения условий дивидендной политики будет выплачено 60% EBITDA, учитывающей штраф, и дивиденд за 2020 год (без учета промежуточного) составит около 1600 рублей на акцию. В ходе конференц-звонка менеджмент заявил, что штраф уже привел к уменьшению дивидендной базы и дополнительное снижение дивидендов по причине аварии не обсуждается. С высокой вероятностью дивидендная политика будет соблюдена, что выгодно в первую очередь закредитованному "РусАлу". В 2021 г. EBITDA "Норникеля" превысит $10 млрд, а совокупные дивиденды составят не менее 2700 рублей на акцию. Однако с 2022 года не исключен переход на выплаты из FCF, что с учетом резкого роста инвестиционной программы может привести к снижению выплат", - указывает Сучков.

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